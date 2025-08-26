На Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом

Про це розповідає "Суспільне".

Чоловік потрапив у полон поблизу Покровська.

"Його спочатку одні впіймали, а потім уже завели в підвал, там вже були зовсім інші військові. Там їх було двоє, і ці двоє знущалися з нього", - розповіла журналістам дружина захисника.

"Він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон (вони були з розвідки), їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс", — зазначив своєю чергою Євген, брат Владислава.

Владислав був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму. Окупанти думали, що всі вони мертві.

Опинившись у ямі, 33-річний чоловік звільнив руки осколком пляшки, перев’язав рану тканиною та п’ять днів повз до українських позицій, доки не дістався своїх.

Його доправили до лікарні на Дніпровщині у вкрай тяжкому стані з великою крововтратою, рани почали загнивати. Нині чоловік прооперований і перебуває у реанімації.

Владислав не може говорити та описує пережите в щоденнику.

Лікарі запевняють, що докладуть максимум зусиль, аби повернути йому можливість дихати та розмовляти самостійно.