Правоохоронці встановили понад 30 людей, причетних до розстрілів на Інститутській в Києві у 2014 році

Про це сказав прокурор у справах Майдану, начальник відділу ОГП Ігор Земсков, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За його словами, до суду скеровані понад сім проваджень, серед встановлених осіб – командний склад спецпідрозділу "Беркут" і безпосередньо виконавці, які здійснювали стрілянину.

Земсков зауважив, що також встановлено трьох людей, які після 20 лютого допомагали знищувати зброю, перевозити правоохоронців, які здійснювали стрілянину, і допомагали їм виїхати в напрямку Криму. За його словами, провадження щодо них скеровані до суду, і в одній зі справ вирок уже набув законної сили.

"Це теж правоохоронець, він допомагав різати цю зброю, вивозити й спробувати втопити її в річці Віта. Щодо інших правоохоронців, які здійснювали стрілянину, зараз слухаються справи в Києві в різних судах. Щодо п'ятьох осіб зі спецроти Беркут також є вирок Святошинського суду. Чотирьох осіб засудили, а одну, на жаль, виправдали. Зараз ми перебуваємо на стадії апеляційного оскарження в цій справі, де, відповідно, мої докази слухає апеляційний суд і сподіваюсь, надасть оцінку", – сказав прокурор.

Він також додав, що закриття справ за невстановленістю доказів немає, проте є випадки, коли закінчуються строки давності з нетяжких злочинів. Термін таких справ – 10 років з моменту їх вчинення.

"У цих випадках дійсно були судові процеси, куди скеровували обвинувальні акти, розглядали в судах. Минув строк давності й відповідно обвинувачені зверталися із клопотанням про закриття кримінального провадження щодо них і звільнення за строками давності. Суд, відповідно, приймав такі рішення. Ці всі рішення прокурори оскаржують, оскільки допускаються порушення навіть при прийнятті таких рішень", – зазначив Земсков.