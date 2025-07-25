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Правоохоронці затримали 14 організаторів ухилянтських схем у різних регіонах України

Катерина Ганжа
25 липня, 2025 п'ятниця
13:23
Кримінал

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14 організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів – адміністратори телеграм-каналів та посадовці держустанов

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

Київ

У столиці викрили чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф", яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності.

"До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби", - розповіли в Службі безпеки.

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Київщина

На Київщині викрили п’ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у TikTok закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Закарпаття 

На Закарпатті затримали трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.

"Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що "підказувала" військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску", - додали в Службі безпеки.

Полтавщина

У Полтавській області викрили двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

Черкащина

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора телеграм-каналу, який зашифрованими термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
  • ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Тепер зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

  • Раніше прикордонники Мукачівського загону викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Переправники ховали їх під речами й худобою. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
СБУ
Київщина
Закарпаття
Полтавщина
Черкащина
мобілізація
новини Києва
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