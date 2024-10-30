Правоохоронці затримали поплічників РФ, які підпалили відділення Укрпошти та релейні шафи Укрзалізниці
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали трьох підпалювачів, які діяли у Києві та Житомирській області. Їхніми пріоритетними "цілями" були відділення Укрпошти та релейні шафи Укрзалізниці
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Фігуранти діяли на замовлення спецслужб РФ в обмін на обіцянку "легких грошей". Утім, після вчинення злочинів жоден із фігурантів так і не дочекався коштів. Замість цього зловмисники отримали підозру від українських правоохоронців", - йдеться у повідомленні.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Київ
Повідомляється, що у Києві "по гарячих слідах" правоохоронці затримали 16-річного студента столичного професійно-педагогічного коледжу, який підпалив три відділення Укрпошти у різних районах міста.
"Для вчинення злочинів зловмисник придбав запальну суміш, яку потім виливав у приміщення держустанов через розбиті ним вікна", - розповіли в СБУ.
Житомирщина
На Житомирщині затримали ще двох фігурантів, які намагалися спалити релейну шафу, що регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії Укрзалізниці. Ними виявилися 27-річний наркозалежний та 38-річний рецидивіст, який має судимість за зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, зазначили в Службі безпеки.
"Фігуранти діяли у "тандемі": один із них підпалював залізничне обладнання, а інший – фіксував загоряння на камеру для "звіту" російському куратору", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час обушків у всіх трьох затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти, одяг, взуття, рюкзаки та каністри із доказами злочинних дій.
Зловмисникам повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) і ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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