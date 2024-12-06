Примусова мобілізація на ТОТ: до суду скерували справу ватажка "ДНР" Пушиліна

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Так, Пушиліна судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"19 лютого 2022 року з метою ведення агресивної війни проти України "голова ДНР" вступив у змову з вищим політичним керівництвом РФ. Він оголосив загальну мобілізацію на тимчасово окупованій російськими військами території Донеччини. Виконуючи вказівки Кремля, очільник псевдодержавного утворення підписав низку юридично нікчемних "указів". При цьому заради збільшення чисельності окупаційних військ обвинувачений змінив граничний вік призовників з 55 до 65 років", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Це дало змогу окупантам здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

"На виконання "указу" ватажка псевдореспубліки підпорядковані йому співробітники "військкоматів" і командири ворожих підрозділів залякують громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати проти нашої держави", - додали у прокуратурі.

Там зазначили, що мобілізація цивільних на окупованих територіях є порушенням Женевських конвенцій.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.