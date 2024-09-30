Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців

Про це повідомляє Нацполіція.

Вводячи в оману потерпілих про злом їх банківських рахунків та необхідність переказати кошти на безпечні рахунки або придбати криптовалюту, фігуранти привласнили понад $2,5 млн. Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.

За матеріалами слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема, Чехії, Молдови, Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Оперативники встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.

Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші "безпечні банківські рахунки" або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.

Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

У ході розслідування поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдано понад $2,5 млн збитків.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад $68 тис., гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.

Поліцейські затримали громадян Чехії та Молдови в порядку статті 582 КК України "Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України".

Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чехії.

Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.

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