Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців

Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців

Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
16:44
Кримінал шахраї, шахрайство

Поліцейські спільно з чеськими правоохоронцями викрили і ліквідували злочинну організацію, яка обкрадала громадян за допомогою "вішингу" та "спуфінгу" - види телефонного шахрайства. Загалом злочинці привласнили понад $2,5 млн

Зміст

Про це повідомляє Нацполіція.

Вводячи в оману потерпілих про злом їх банківських рахунків та необхідність переказати кошти на безпечні рахунки або придбати криптовалюту, фігуранти привласнили понад $2,5 млн. Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.

За матеріалами слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема, Чехії, Молдови, Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Оперативники встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців кількох областей України та іноземців, які володіли чеською мовою.

Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші "безпечні банківські рахунки" або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.

Під час дзвінків шахраї використовували так звану заміну телефонного номера, тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

У ході розслідування поліцейські задокументували близько 100 епізодів злочинної діяльності угруповання, внаслідок яких громадянам завдано понад $2,5 млн збитків.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі. Під час обшуків вилучили понад $68 тис., гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.

Поліцейські затримали громадян Чехії та Молдови в порядку статті 582 КК України "Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України".

Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників було передано до правоохоронних органів Чехії.

Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.

  • Служба безпеки ліквідувала у Києві банду рекетирів, які тероризували мешканців та гостей міста. Угруповання очолював громадянин РФ.


 

Теги:
Суспільство
Україна
Чехія
Молдова
поліція
Читайте також:
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Автор Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України
Кирило Буданов
Автор Анатолій Буряк
29 вересня, 2024 неділя
Варіант відставки Буданова існує, - NV
Роман Безсмертний
Автор Ірена Моляр
28 вересня, 2024 субота
У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 вересня
18:04
Ексклюзив
Танки РФ
На Запорізькому напрямку РФ підсилює підрозділи, але для наступу цього не вистачить, - депутат Кирильчук
18:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Будь-яке використання ядерної зброї означає крах для Росії, - Огризко
18:00
OPINION
Путін фатально помилився. Тактика залякування Заходу провалилася
17:53
імпорт електроенергії
В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ
17:43
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг висловився щодо можливості вступу України в НАТО до повернення під контроль усіх територій
17:34
легіон "Свобода Росії"
У Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції", - ЗМІ
17:22
Руслан Стефанчук
Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації президентки Мексики
17:22
Ексклюзив
Пожежа у Росії через атаку дронів
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досяг мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
17:15
зсу артилерія
З початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень: РФ 9 разів вдарила КАБами по Курщині
17:12
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ у вересні щодня запускала "шахеди" по Україні: загалом ворог використав 1339 дронів
17:10
Ексклюзив
Угорщина
"Від Угорщини вже не чекають чогось цивілізованого": журналістка Висоцька про ідею помічника Орбана не відбивати напад РФ
16:53
нафтовий танкер
РФ возить нафту через Фінську затоку танкерами "тіньового флоту", які потребують ремонту, - розслідування
16:52
відключення електроенергії
В України є короткостроковий план, як пережити цю зиму, але вимкнень світла не уникнути, – ДТЕК
16:45
Молдова
"Це виклик": ЄС заявив про загрозу втручання Росії у внутрішні справи Молдови
16:45
Віктор Орбан
Орбан провів переговори з Китаєм і Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" щодо України, - ЗМІ
16:35
Вступна кампанія-2024 є найкращою в історії Академії, - ректор Академії СБУ Андрій Черняк
16:28
Оновлено
Херсонська область
Війська РФ обстріляли Херсон і область: поранено 8 людей
16:22
Оновлено
Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто в Будапешті
Сибіга обговорив із Сіярто План перемоги України й питання нацменшин
16:18
Єнс Столтенберг
"Безрозсудна риторика РФ": Столтенберг відреагував на ядерні погрози Путіна
16:10
Дональд Трамп
Трамп готує добірку звинувачень у нечесності, щоб в разі програшу назвати вибори в США недійсними, - Axios
16:02
Хрещатик
У Києві на Майдані Незалежності та Хрещатику 1 жовтня зупинять рух, щоб вшанувати полеглих захисників
16:00
OPINION
У пошуках "перемир'я"
15:51
Дмитро Пєсков
У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї
15:42
Олександр Лукашенко
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
15:32
обстріл Херсона
Армія РФ вдарила по Мирнограду на Донеччині: є загиблий і поранений
15:26
Не з'явився жоден адвокат: суд у справі митрополита УПЦ МП Павла Лебедя перенесли
15:17
Забруднене повітря у Києві
Міндовкілля назвало причини задимлення в Києві та області
15:00
Вовчанськ
Ворог застосовує вогнеметну систему ТОС-1А та КАБи: в ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на звільненому заводі у Вовчанську
14:57
Залучав підлеглих до ремонту власної нерухомості: ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за зловживання службовим становищем
14:31
Наталка Діденко
Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко
14:31
путін
Путін підписав указ про призов до армії РФ 133 тис. осіб
14:25
Білорусь солдати
Білорусь розпочинає "черговий етап" перевірки боєздатності авіації та ППО
14:04
OPINION
Оперативна пауза до середини жовтня. Які уроки має винести Банкова з візиту до США
13:55
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
Росіяни знищили або пошкодили майже 1000 бібліотек в Україні, а з ними - понад 200 млн книжок
13:53
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен постала перед судом за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту
13:32
В Україні довічно ув'язнили керівника групи ФСБ, яка готувала теракти проти Сил оборони в Запоріжжі
13:03
загранпаспорт рф
Українці, яких РФ примусово паспортизувала на ТОТ, не нестимуть відповідальності, - Мінʼюст
12:35
Володимир Сальдо
РФ запустила дезінформацію про нібито підготовку владою України зараження води на Херсонщині
12:29
Зірка "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон помер у 76-річному віці
12:25
Огляд
світ, міжнародний огляд
Захід повинен менше перейматися червоними лініями росіян, а Путіна можна спробувати притягнути до відповідальності за злочини. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV