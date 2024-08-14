Продавав гранатомети і надсилав їх поштою: мешканцю Києва оголосили підозру
У Києві затримали чоловіка, який продавав протитанкові гранатомети в інтернеті та надсилав їх поштою. Йому повідомили про підозру
Про це інформує пресслужба київської поліції.
За даними слідства, 40-річний уродженець Києва через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.
Спочатку через оголошення киянин продав за 40 тис. грн протитанковий гранатомет АТ-4. Частину коштів покупець переказав на його картку, іншу частину - поштою після отримання товару.
Згодом зловмисник так само поштою надіслав іншому покупцю ще один гранатомет з промислово-виготовленими протитанковими гранатами РПГ АТ-4.
Фігуранта затримали "на гарячому" і оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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