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В Україні викрили мережу ФСБ, у складі якої були ексохоронці Януковича та чинний військовий Нацгвардії

Дар'я Куркіна
14 серпня, 2024 середа
13:31
Кримінал

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, у якій брали участь ексохоронці президента-втікача Віктора Януковича, а також чинний військовослужбовець Нацгвардії

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Агентурна мережа збирала інформацію про спецслужби й правоохоронні органи України, високопосадовців і громадських діячів. Росіяни прагнули використати отримані дані для здійснення інформаційно-психологічних операцій.

Головним агентом нейтралізованої мережі виявився 48-річний Дмитро Іванцов - колишній керівник підрозділу УДО, що супроводжував Януковича під час його "евакуації" до РФ.

Згідно з матеріалами справи, фігуранта завербував співробітник ФСБ Ігор Єгоров ще до 2012 року.

Після окупації Криму у 2014 році Іванцов перейшов на службу до федеральної служби охорони РФ, прийняв російське громадянство, а також продовжив працювати на ФСБ.

Зокрема, до такої роботи підозрюваний залучив віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився на тимчасово окупованому півострові та працює в Севастополі.

Водночас в агентурній мережі працював 48-річний чинний військовий Нацгвардії з Києва. Він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України.

"Нацгвардієць використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також мав підшукувати "однодумців" для вербування. У разі отримання цих даних зрадник планував передати їх Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв'язку", - розповідають у СБУ.

Служба безпеки затримала фігуранта, який діяв у Києві. У нього під час обшуків вилучили компʼютерну техніку, мобільні та інші речові докази співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Злочинні дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. При цьому встановлено, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента.

Наразі триває розслідування для притягнення всіх фігурантів до відповідальності.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

  • 5 серпня стало відомо, Служба безпеки України затримала 9 учасників масштабної агентурної мережі ФСБ, яких підозрюють у підготовці ракетно-бомбових та дронових ударів РФ по шести регіонах України.

Теги:
Україна
Росія
Віктор Янукович
військові
ФСБ
Війна з Росією
Нацгвардiя
новини Києва
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