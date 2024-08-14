В Україні викрили мережу ФСБ, у складі якої були ексохоронці Януковича та чинний військовий Нацгвардії
Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, у якій брали участь ексохоронці президента-втікача Віктора Януковича, а також чинний військовослужбовець Нацгвардії
Про це повідомляє СБУ.
Агентурна мережа збирала інформацію про спецслужби й правоохоронні органи України, високопосадовців і громадських діячів. Росіяни прагнули використати отримані дані для здійснення інформаційно-психологічних операцій.
Головним агентом нейтралізованої мережі виявився 48-річний Дмитро Іванцов - колишній керівник підрозділу УДО, що супроводжував Януковича під час його "евакуації" до РФ.
Згідно з матеріалами справи, фігуранта завербував співробітник ФСБ Ігор Єгоров ще до 2012 року.
Після окупації Криму у 2014 році Іванцов перейшов на службу до федеральної служби охорони РФ, прийняв російське громадянство, а також продовжив працювати на ФСБ.
Зокрема, до такої роботи підозрюваний залучив віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився на тимчасово окупованому півострові та працює в Севастополі.
Водночас в агентурній мережі працював 48-річний чинний військовий Нацгвардії з Києва. Він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України.
"Нацгвардієць використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також мав підшукувати "однодумців" для вербування. У разі отримання цих даних зрадник планував передати їх Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв'язку", - розповідають у СБУ.
Служба безпеки затримала фігуранта, який діяв у Києві. У нього під час обшуків вилучили компʼютерну техніку, мобільні та інші речові докази співпраці з ворогом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Злочинні дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. При цьому встановлено, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента.
Наразі триває розслідування для притягнення всіх фігурантів до відповідальності.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 5 серпня стало відомо, Служба безпеки України затримала 9 учасників масштабної агентурної мережі ФСБ, яких підозрюють у підготовці ракетно-бомбових та дронових ударів РФ по шести регіонах України.
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