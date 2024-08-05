Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, Служба безпеки одночасно затримала дев'ятьох російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

За даними слідства, для конспірації фігуранти діяли окремо, але підпорядковувалися одному кадровому співробітнику російської ФСБ. Його особу вже встановили в Україні.

Зазначають, що за вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, до складу ворожої групи входили дві чиновниці: посадовиця Дніпровської міської ради та очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту. Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки російської атаки на одну із гідроелектростанцій України.

За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів прокремлівських тг-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.