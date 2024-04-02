Пропонував за $15 тис. посприяти у знятті з військового обліку: на Київщині затримали працівника поліції

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно із слідством, фігурант запропонував мешканці Київщини вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби вони зняли її чоловіка з військового обліку й той міг вільно перетнути державний кордон.

За таку послугу працівник поліції хотів отримати $15 тис.

"Відразу після одержання грошових коштів підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Також в Офісі генпрокурора додають, що фігуранта було викрито за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.