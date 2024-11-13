Родичі нардепа-"слуги" Касая, пов'язані з постачанням неякісних курток для ЗСУ, купили в Дубаї майно на понад $1 млн, – "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми", яке опублікували 12 листопада.

З витоку з держреєстрів ОАЕ журналістам стало відомо, що чотири апартаменти в житлових комплексах преміумкласу Дубаю Поліна та Олександр Касаї придбали у 2022 – 2023 роках - саме у той період, коли родина нардепутата потрапила у скандал із поставками для ЗСУ літніх курток замість зимових та за завищеними втричі цінами.

Зазначається, що свої перші квартири родина Касая придбала в ОАЕ у квітні 2022 року. Донька депутата Поліна Касай, на момент свого 22-річчя, купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів.

У той самий час 25-річний племінник депутата, Олександр Касай, став власником апартаментів у житловому комплексі Studio One за 202,5 тис. доларів. Наприкінці літа 2022 року Олександр купив свою найдорожчу квартиру вартістю майже 330 тис. доларів в елітному комплексі Palm Views West, а в лютому 2023 року племінник народного депутата придбав ще одне житло у ЖК Studio One за майже 240 тис. доларів.



Офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в Еміратах у родичів депутата-"слуги" "Схеми" не знайшли.

Згідно з інформацією на Facebook-сторінці 25-річної доньки нардепа Поліни з 2022 року і дотепер вона працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльській місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine. За даними держреєстрів, у Поліни Касай немає власної нерухомості в Україні. В Україні вона зареєстрована, як ФОП, з основною діяльністю – "оброблення даних".

"Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб "Схеми" дізнались, що офіційно за останні три з половиною роки донька нардепа заробила близько 3 млн – це у 3,5 раза менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї", – ідеться в матеріалі проєкту.

Як випливає з декларації самого Геннадія Касая та його дружини, у 2022 році подружжя заробило близько 1,5 млн грн, більша частина з яких – зарплата депутата.

Журналісти зателефонували доньці Касая, проте вона поклала слухавку, щойно зрозуміла, що розмова стосуватиметься походження її коштів на нерухомість в ОАЕ. "Схеми" надіслали їй письмовий запит.

Сам Геннадій Касай спілкуватися телефоном із журналістами з цього приводу не захотів, але на письмові питання дав відповідь. Нардеп пояснив, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди та не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.

27-річний Олександр Касай, імовірно, заробляв на елітну нерухомість в Дубаї спортом та бізнесом. До серпня 2023 року він професійно займався гандболом, входив до складу збірної України та грав у запорізькому "Моторі".

У 2021 році Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Батько Олександра, Павло Касай, був директором з маркетингу та торгівлі у корпорації В’ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ". Раніше обидва фігурували у розслідуванні "Схем" про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на "Мотор Січі", в Росію на початку вторгнення.

Скандал із закупівлею турецьких курток для армії

У січні того ж року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі "МС АВІА-ГРЕЙД", яка продає паливо та ремонтує військову техніку. А вже в червні він разом зі співробітниками фірми Романом Плетньовим та Володимиром Неньком заснував у Туреччині компанію Vector Avia, яка повинна була займатись продажем двигунів та деталей для літальних апаратів.

Утім у 2022 році компанія Vector Avia уклала з Міністерством оборони угоду на 27 млн доларів. Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.

Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023 року заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук, але не Олександру Касаю. За інформацією журналістів "Схем", він також залишив Україну ще у травні минулого року.

У СБУ, яка наразі розслідує цю справу, не відповіли на питання, чому з двох акціонерів компанії підозру оголосили лише одному. У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу. У відомстві зазначили, що призупинили лише провадження, яке стосується співвласників турецької фірми, для того, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом.

Після скандалу з поставками одягу для армії, у лютому 2023 року, племінник Геннадія Касая, Олександр Касай вийшов зі співзасновників турецької Vector Avia. Пів року по тому він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії "МС АВІА-ГРЕЙД".

Наразі Олександр Касай володіє лише 10% акцій у запорізькому маркетинговому агентстві «Борщ», яке є збитковим, зазначають журналісти.

"Схеми" звернулися до племінника Касая із запитанням про те, звідки у нього гроші на елітну нерухомість в Дубаї, але на час публікації той не відповів.