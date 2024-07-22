Розкрадав гроші, виділені на відновлення будинків, пошкоджених через обстріли: голові сільради на Одещині повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, також голова сільради залучив до свого "бізнес-плану" директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду.

Створивши видимість легітимності своїх дій, спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених через ворожі обстріли.

Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт, їхню вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму начебто витрачених коштів на ремонт будинків.

Внаслідок таких протиправних дій на рахунок підрядника безпідставно перераховано за актами виконаних робіт майже 1,4 млн грн. У подальшому гроші були розподілені між учасниками схеми.

Крім того, голова сільради та директор комунального підприємства відповідатимуть ще й за розтрату та заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітних плат працівникам комунального підприємства сільради, які виплачувалися фіктивно оформленим на роботу особам, на загальну суму понад 1 млн грн.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності посадовця та встановлення усіх учасників незаконної оборудки.

Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру голові однієї з сільрад Білгород-Дністровського району за фактами заволодіння бюджетними коштами, легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.