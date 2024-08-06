Розстріл із АК-74: на Харківщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох товаришів по чарці

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 серпня у селищі Пісочин троє чоловіків разом вживали алкогольні напої на території гаражного кооперативу. Між ними виник конфлікт, у ході якого фігурант схопив заряджений бойовими патронами автомат АК-74, який мав при собі, і здійснив не менш як 14 пострілів у бік своїх опонентів.

Зазначається, що від отриманих травм 43-річний та 58-річний чоловіки загинули на місці. Підозрюваний втік з місця злочину, проте правоохоронці встановили його особу та затримали.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області 57-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини справи та вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.