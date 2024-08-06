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У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: розпочато розслідування

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
02:39
Кримінал

У Києві чотири школярки побили свою 12-річну знайому: учасниць інциденту разом з батьками запросили до відділку, розпочато досудове розслідування

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Про це інформують поліція та прокуратура Києва. 

Правоохоронці вказують, що інцидент трапився 2 серпня, втім, про нього стало відомо після того, як відео з'явилося у соцмережах. Після цього поліцейські встановили особи учасниць інциденту. 

За даними слідства, четверо знайомих від 13 до 15 років запросили 12-річну школярку на один зі спортивних майданчиків на Мінському масиві в Оболонському районі Києва, щоб прогулятися. Але під час зустрічі вони по черзі стали завдавати їй удари по голові та тілу.

"Під час розмови із поліцейськими, неповнолітні порушниці пояснили, що завдали тілесні ушкодження товаришці через те, що вона нібито розпускала про них плітки", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що життю 12-річної школярки наразі нічого не загрожує. Батьків інших дівчат разом з ними запросили до управління поліції. 

Слідчі внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше у київській школі №81 однолітки побили 13-річного школяра, його після цього довелося прооперувати. Омбудсман Лубінець Дмитро звернувся до поліції та РДА з вимогою розслідувати інцидент. 
Теги:
Суспільство
Україна
поліція
новини Києва
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