У Києві школяра побили однолітки: дитину прооперували, Лубінець звернувся до поліції та РДА

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у телеграм.

За його словами, після побиття хлопчика прооперували лише на 10-й день після отримання тяжкої травми в пах, оскільки школяр нічого не сказав батькам. Мама забила на сполох, коли в сина збільшилася нога в півтора раза.



"Жінка звернулася до мене з проханням взяти ситуацію під свій контроль й сприяти у розслідуванні ситуації. У своєму звернені вона повідомила, що дитина перебуває на інклюзивній формі навчання. У класі є асистент вчителя", - розповідає омбудсман.

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Лубінець додає, що попри неодноразові скарги матері, адміністрація школи не вжила заходів щодо створення безпечних умов для здобуття освіти. Зокрема, під час перерви через відсутність чергових вчителів дитина стала жертвою булінгу від інших учнів. До того ж підліток й раніше зазнавав психологічного приниження й фізичних знущань.

"За цим фактом відкрив провадження. З метою поновлення прав дитини звернувся до ГУНП в м. Києві, задля виявлення всіх епізодів можливого жорстокого поводження з дитиною", - заявив Лубінець.

Омбудсман також скерував запит до засновника закладу — Дніпровської районної в Києві державної адміністрації — для проведення службового розслідування щодо належного виконання обов’язків працівниками закладу, до повноважень яких належить контроль за захистом прав та інтересів дітей.

"Наголошую: право на захист від насильства, посягання на честь та гідність визначено статтею 19 Конвенції про права дитини, статтями 28, 52 Конституції України, статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства". Ніхто не може бути підданий цькуванню, катуванню, жорстокому поводженню. Будь-яке насильство над дитиною переслідуються законом", - нагадав Лубінець, додавши, що відповідальність за булінг застосовується не лише за його вчинення, а й за приховування таких випадків.