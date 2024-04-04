В Україні виявили мережу тг-каналів, які заробляють на підлітковому булінгу, - розслідувачка NGL.media Чип
Розслідувачка NGL.media Єлизавета Чип розповіла, що у багатьох містах України існує мережа тг-каналів, які заробляють на дитячому булінгу
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми викрили мережу Telegram-каналів, які діють у багатьох містах України й заробляють на булінгу підлітків. Ці канали є дуже популярними серед підлітків. Їхня загальна аудиторія вже перевалила за 55 тис. підписників. Система працює так: будь-який підписник цього каналу може безплатно й анонімно виставити фотографію підлітка з образливим підписом, а дитина, яка є "героєм" цього посту, за гроші може зняти цей пост та за гроші дізнатися контакти свого кривдника", - пояснила Чип.
За словами розслідувачки NGL.media, адміністратори мережі тг-каналів беруть пости від інших підлітків і розміщують їх на своїх каналах.
"Весь контент цих каналів - це фотографії реальних дітей з образливими й нецензурними підписами, закликами до насилля і жорстокості. Нам вдалося встановити частину менеджменту цих тг-каналів, кількох адміністраторів і людину, на чию картку діти платили за зняття образливих постів. Адміністраторами виявилися троє українських хлопців, і ми вбачаємо, що там є російський слід. Тому що номера телефонів, з яких брали гроші з дітей, є російськими номерами телефонів. Сподіваюсь, що зібрана нами інформація зацікавить правоохоронні органи, і винні в цьому злочині будуть покарані", - додала Чип.
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