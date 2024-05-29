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Русифікував навчальний процес: заочну підозру в колабораціонізмі отримав житель Запорізької області

29 травня, 2024 середа
15:27
Кримінал

Заочну підозру у колабораціонізмі отримав житель тимчасово окупованого Бердянського району, який добровільно погодився працювати в закладі освіти під настановами росіян

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція в Запорізькій області. 

Працівники Бердянського районного відділу поліції встановили, що до початку повномасштабного вторгнення 49-річний мешканець села Дмитрівка працював учителем фізики та трудового навчання у місцевому закладі освіти. З моменту окупації чоловік почав активно співпрацювати з ворогом. 

Він погодився на пропозицію окупаційної адміністрації РФ стати директором "Государствєнного бюджетного учрєждєнія общєобразоватєльной організациі Запорожской області "Дмітровская срєдняя общєобразоватєльная школа" Бердянского района".
 

Фото: t.me/police_zp_news


Слідчі встановили, що на займаній з липня 2022 року посаді зрадник русифікував навчальний процес, впровадивши систему освіти держави-агресора. Використовуючи надані йому повноваження, "директор" регулярно проводив "урокі мужєства" та організовував виготовлення учнями інформативних стендів "о героях спєциальной воєнной опєрациі". 

"Крім того, охоче забезпечив школярів підручниками зі всесвітньої історії, наголосивши на тому, що тепер діти знатимуть "справжній" перебіг подій. Тим самим він формував у молодого покоління агресивне ставлення та ненависть до України", - повідомляють правоохоронці.

Фото: t.me/police_zp_news


Слідчі поліції заочно повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Досудове розслідування триває.

  • 29 травня повідомлялось, що СБУ розслідує колабораційну діяльність начальника "райвідділу МВС РФ" в окупованому Луганську та ще двох окупаційних "поліцейських".
Теги:
Україна
російська армія
поліція
Бердянськ
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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