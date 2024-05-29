СБУ ідентифікувала правоохоронців-колаборантів, які захищають окупаційний режим на окупованій Луганщині
СБУ розслідує колабораційну діяльність начальника "райвідділу МВС РФ" в окупованому Луганську та ще двох окупаційних "поліцейських"
Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
"СБУ задокументувала незаконну діяльність "правоохоронців", які захищають окупаційний режим у лавах створеної агресором поліцейської системи на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, серед колаборантів – мешканець Антрациту, який у 2023 році очолив підрозділ російської поліції у тимчасово окупованому Луганську - так званий відділ МВС РФ "Кам’янобрідський". Наразі правопорушник продовжує керувати незаконною силовою структурою, наголосили в СБУ.
Також ідентифіковано особи жителів Старобільського району та міста Хрустального, які торік присягнули на вірність агресору й відтоді служать окупантам у так званих відділах внутрішніх справ МВС РФ "Старобільський" та "Краснолуцький".
"Зловмисники допомагають підтримувати встановлений агресором "порядок" на захопленій Луганщині та незаконно здійснюють "кримінальне переслідування" місцевих мешканців на підставі законодавства РФ", - зазначили українські правоохоронці.
Їм повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Правопорушникам загрожує до 15 років тюрми.
Фото: facebook 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк
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