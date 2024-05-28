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Виправдовували злочини росіян у Бучі й поширювали кремлівські наративи: 5 років за ґратами отримали три зловмисники

28 травня, 2024 вiвторок
16:32
Кримінал

В Україні тюремні строки отримали жителі трьох регіонів, які поширювали кремлівські наративи в соцмережах, вихваляли російського диктатора Володимира Путіна й виправдовували злочини армії РФ у Бучі

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Про це повідомляє СБУ.

Зловмисники зокрема популяризували гауляйтерів РФ, які насаджують московський режим на тимчасово окупованих територіях України, вихваляли Путіна й героїзували військових армії окупанта та виправдовували їхні воєнні злочини.

Аби поширювати інформацію з відповідними наративами, фігуранти створили профілі на відеохостингу YouTube і в соціальних мпережах.

Одного з трьох чоловіків засудили на Миколаївщині: він працював шкільним вчителем інформатики та поширював наративи Кремля зі свого робочого комп’ютера. На ньому зловмисник створив акаунт в "Однокласниках", з якого закликав до захоплення усієї України, а також популяризував гауляйтера Сальдо.

У Черкасах засуджено адміністратора мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook. Він закликав до захоплення державної влади, а вбивства й катування росіянами цивільних у Бучі назвав "постановкою".

Тюремний строк також отримав зловмисник на Прикарпатті, який поширював відео щодо підтримки очільника Кремля та вагнерівців. Проросійський контент місцевий житель брав на тематичних TikTok-сторінках, після чого перепощував його через власні акаунти в соцмережах.

"За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми", - резюмують у СБУ.

Фото: СБУ

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Теги:
Україна
Росія
Черкаси
СБУ
Прикарпаття
російська армія
Київщина
Миколаївщина
Війна з Росією
Буча
колаборанти
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