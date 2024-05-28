Виправдовували злочини росіян у Бучі й поширювали кремлівські наративи: 5 років за ґратами отримали три зловмисники
В Україні тюремні строки отримали жителі трьох регіонів, які поширювали кремлівські наративи в соцмережах, вихваляли російського диктатора Володимира Путіна й виправдовували злочини армії РФ у Бучі
Про це повідомляє СБУ.
Зловмисники зокрема популяризували гауляйтерів РФ, які насаджують московський режим на тимчасово окупованих територіях України, вихваляли Путіна й героїзували військових армії окупанта та виправдовували їхні воєнні злочини.
Аби поширювати інформацію з відповідними наративами, фігуранти створили профілі на відеохостингу YouTube і в соціальних мпережах.
Одного з трьох чоловіків засудили на Миколаївщині: він працював шкільним вчителем інформатики та поширював наративи Кремля зі свого робочого комп’ютера. На ньому зловмисник створив акаунт в "Однокласниках", з якого закликав до захоплення усієї України, а також популяризував гауляйтера Сальдо.
У Черкасах засуджено адміністратора мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook. Він закликав до захоплення державної влади, а вбивства й катування росіянами цивільних у Бучі назвав "постановкою".
Тюремний строк також отримав зловмисник на Прикарпатті, який поширював відео щодо підтримки очільника Кремля та вагнерівців. Проросійський контент місцевий житель брав на тематичних TikTok-сторінках, після чого перепощував його через власні акаунти в соцмережах.
"За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Їм призначено максимальний термін ув’язнення за дані злочини у вигляді 5 років тюрми", - резюмують у СБУ.
Фото: СБУ
- 28 травня стало відомо, що на Донеччині жінка шпигувала для РФ за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська та закликала вбивати українських полонених: їй оголосили підозру.
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