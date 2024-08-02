СБУ оголосила підозру главі "митниці ДНР", який забезпечує перекидання танків РФ на схід України

Про це повідомила СБУ.

Аби реалізовувати перекидання російських танків в Україну, фігурант передав командуванню збройних сил ворога колишні склади та ангари Донецької митниці, загальна площа яких становить тисячі квадратних кілометрів.

Акцентується, що російські окупанти зараз використовують захоплені приміщення як логістичні центри для подальшого переправлення озброєнь, зокрема важкої бронетехніки, на передову.

Відповідно до слідства, Боєнко раніше був заступником начальника східного регіонального управління Державної митниці. У квітні 2014 року фігурант почав співпрацю з ворогом і згодом отримав "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Тривалий час підозрюваний вивозив з ТОТ Донецької області агропромислову, вугільну й металургійну продукції до Росії, а в листопаді 2022 року чоловік обійняв посаду глави російської "митниці ДНР".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності фігуранта, який перебуває на ТОТ сходу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.