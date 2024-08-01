СБУ оголосила підозру колаборанту з Луганщини: він став "воєнкором" окупантів

Про це повідомляють СБУ і Офіс генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Лисичанська підтримує окупантів з 2014 року та є "головним редактором" пропагандистської інтернет-газети "Наш Донбас" у тимчасово окупованому Луганську та позиціонує себе як "воєнний кореспондент" медіа РФ.

Аби виправдовувати агресію Росії, підозрюваний готує замовні сюжети та "прямі включення" нібито з передової.

"Насправді він ховається за більше ніж 100 км від переднього краю, звідки в ефірах росТБ поширює фейки про бойову обстановку на східному фронті. Для підготовки "постановочних" кадрів Яковенко залучає інформресурси підпорядкованого йому окупаційного видання", - розповідають у СБУ.

Також для поширення російської дезінформації фігурант використовує свій Telegram-канал із загальною аудиторію в понад 30 тис.

Акцентується, що чоловік у 2014 році приєднався до терористичного ворожого угруповання "Схід 13", яке діяло на тимчасово захопленій частині території Луганської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ Яковенко "перепрофілювався" на пропагандиста, який бере участь в інформаційних диверсіях.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Яковенку про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для покарання фігуранта, який переховується на ТОТ Сходу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.