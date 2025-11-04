СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ (МП), який під час літургії на Донеччині поширював фейки про ЗСУ
Настоятелю одного з монастирів УПЦ (МП) у Донецькій області повідомили про підозру в запереченні злочинів росіян та поширенні фейків про Сили оборони
Про це повідомила Служба безпеки.
"Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини. За матеріалами справи, митрополит публічно заперечував злочини РФ та поширював фейки про Сили оборони", – йдеться в матеріалі.
За даними розслідування, митрополит під час літургії весною 2022 року заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів області, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками.
Водночас він виправдовував збройну агресію РФ, а також – розповсюджував дезінформацію про українських захисників.
Фігуранту оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.
Митрополиту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: йому загрожує до 8 років вʼязниці з конфіскацією майна. Триває розслідування.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки України 3 листопада повідомила про підозру російському командиру Володимиру Полуполтінних, який віддав наказ підлеглим катувати українських військовополонених та брав участь у тортурах.
