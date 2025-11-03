СБУ заочно оголосила підозру бойовику РФ, який вирізав "Z" на чолі військовополоненого українця
Служба безпеки України 3 листопада повідомила про підозру російському командиру Володимиру Полуполтінних, який віддав наказ підлеглим катувати українських військовополонених та брав участь у тортурах
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
"Служба безпеки встановила особу ще одного рашиста, який вчиняв воєнні злочини проти українців. Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного рашистами "6-го окремого мотострілецького козачого полку ЛНР", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 10 червня 2022 року підозрюваний наказав своїм підлеглим катувати українських військовополонених, які опинилися в полоні на східному фронті. Розслідування показало, що Полуполтінних особисто брав участь у катуваннях. За документами, під час одного з них він ножем вирізав на чолі українського військовополоненого літеру "Z".
"За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань", - підкреслили у СБУ.
Від початку повномасштабного вторгнення зловмисник брав участь у бойових діях на сході України у складі російських окупаційних сил.
Слідчі СБУ заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).
