Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру

Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.