Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
СБУ зібрала доказову базу на генерала РФ Володимира Омельяновича, який безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом
Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на високопосадовця військ РФ, який брав участь в організації підриву Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.
Йдеться про російського генерал-майора Володимира Омельяновича – начальника штабу-першого заступника командувача угруповання "Днєпр" збройних сил країни-агресора.
Як встановило розслідування, у ніч з 5 на 6 червня 2023 року він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби Каховської ГЕС мінно-вибуховим способом.
Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди відбувся катастрофічний розлив води, що призвело до загибелі 35 цивільних та зникнення безвісти ще 24 мешканців регіону.
Також через стрімке поширення великих об’ємів води відбулося затоплення 46 населених пунктів і 1323 га сільськогосподарських земель на Херсонщині. Серед них – 14 постраждалих громад на тимчасово окупованій території області.
Крім цього підрив дамби унеможливив водозабезпечення у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.
Неконтрольований розлив води затопив 55 тис. га лісу та щонайменше 81 тис. га природно-заповідного фонду й об’єктів промисловості на півдні України.
Також утворилася загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС через порушення роботи охолоджувальної системи атомної станції.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Омельяновичу про підозру у воєнних злочинах, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".
"Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.
