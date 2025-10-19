На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні

Про це повідомив призначений Кремлем голова Північної Осетії Сергій Меняйло.

За його словами, Василя Марзоєв був командиром розвідувального взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Він загинув "під час виконання бойових завдань" у зоні бойових дій на півдні України.

Меняйло зазначив, що загиблий був сином чинного командувача армії Аркадія Марзоєва, а також племінником Станіслава Марзоєва — колишнього військового, який також загинув під час служби.

Українські джерела повідомляють, що ліквідація Марзоєва стала результатом влучного удару українських сил по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку.

Генерал Марзоєв: окупація Херсонщини та вбивство цивільних у Херсоні

Натомість генерал-лейтенат російських окупантів Аркадій Марзоєв, батько ліквідованого лейтенанта Василя Марзоєва, ще живий та продовжує воювати проти України.

На його рахунку вже дві заочні підозри від Служби безпеки України:

1) за вторгнення до Херсонщини наприкінці лютого - на початку березня 2022 року;

2) за масову загибель цивільних у Херсоні внаслідок російського обстрілу 3 травня 2023 року, коли 24 херсонця загинуло, а 15 отримали поранення.