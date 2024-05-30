СБУ оголосила підозру очільнику катівні РФ в окупованому Луганську
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру експосадовцю підрозділу розформованої міліції на тимчасово окупованій території Луганщини й очільнику російського СІЗО в обласному центрі Ігорю Охріменку
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Чоловік пішов на співпрацю з росіянами після захоплення Старобільська. У червні 2022 року фігурант став очільником окупаційної тюрми за погодження керівництва федеральної служби виконання покарань Росії.
"Фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні", - пояснюють у СБУ.
За даними слідства, Охріменко організовував охорону камер та периметру в’язниці, у якій РФ утримувала викрадених людей. Також підозрюваний брав участь у тортурах, які відбувались у застінках.
Таким чином фігурант намагався отримати "згоду" ув’язнених на співпрацю із загарбниками.
Зараз Охріменко очолює інше російське "СІЗО" в тимчасово окупованому Луганську, де він продовжує брати участь у тортурах РФ місцевого населення.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати", - резюмують у СБУ.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 30 травня Служба безпеки повідомила про підозри жительці Херсона та колишній посадовиці місцевого підрозділу Фонду соціального страхування у колабораційній діяльності.
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