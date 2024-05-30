Працювали на окупаційну владу та вербували місцевих: СБУ затримала двох "посадовиць" з Херсонщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що дона з підозрюваних - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування, яка під час захоплення обласного центру підтримала РФ, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації. Там жінка очолила так званий відділ соцполітики.

"Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу. Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, для конспірації жінка використовувала псевдонім, яким, зокрема, підписувала документи. Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті та влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Ще однією підозрюваною виявилася мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" РФ. За даними Офісу генпрокурора, вона обходила домівки жителів мікрорайону та залучала їх до так званого голосування.

Слідчі СБУ повідомили обом жінкам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

28 травня стало відомо, що троє російських військових на Миколаївщині катували, а потім застрелили цивільного чоловіка: ГУР та Нацполіція ідентифікували їх та оголосили підозри.



