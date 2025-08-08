СБУ оголосила підозру російському адміралу, який наказав захопити українське рятувальне судно "Сапфір" у 2022 році

Про це СБУ повідомила в telegram.

"Як установило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі о. Зміїний. Того дня рашисти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова", – розповіли в матеріалі.

Після цього росіяни проникли на палубу й, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19 членів екіпажу, священника та лікаря, які також перебували на борту.

Підкреслюється, що окупанти чинили психологічний тиск і погрожували фізичною розправою, імітуючи розстріли, до всіх увʼязнених.

"Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі – в Росію", – наголошує Служба безпеки.

Пінчуку повідомили про заочну підозру за статтею Кримінального кодексу про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

8 квітня того ж року стало відомо: захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України.






