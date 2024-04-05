СБУ оголосила підозру в держзраді пропагандисту з телеканалів Медведчука

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що фігурант-"політексперт" був частим гостем на ефірах телеканалах колишнього нардепа Віктора Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

Раніше, у червні минулого року, Шпір отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак тепер кіберфахівці Служби безпеки виявили нові докази співпраці фігуранта з спецслужбами РФ.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав путіна в агресивній війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Після захоплення Херсона РФ підозрюваний став "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" в адміністрації окупантів. Встановлено, що він надав дозвіл на підрив ворогом вежі українських операторів мобільного зв’язку й телерадіомовлення, коли росіяни тікали з правобережжя регіону.

Водночас Шпір закликав генштаб РФ скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України з метою виведення їх з ладу. За таку діяльність пропагандист був нагороджений медаллю "учасника спеціальної воєнної операції" влітку 2023 року.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - зазначають у СБУ.

Так як звинувачений переховується від правосуддя на території Росії й тимчасово окупованій частині України, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.