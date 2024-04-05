СБУ оголосила підозру в держзраді пропагандисту з телеканалів Медведчука
Служба безпеки України оголосила підозру прокремлівському пропагандисту Михайлу Шпіру, який, зокрема, надав дозвіл підірвати вежі українських операторів мобільного зв’язку на правобережжі Херсонщини
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що фігурант-"політексперт" був частим гостем на ефірах телеканалах колишнього нардепа Віктора Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.
Раніше, у червні минулого року, Шпір отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак тепер кіберфахівці Служби безпеки виявили нові докази співпраці фігуранта з спецслужбами РФ.
"На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав путіна в агресивній війні проти України", - йдеться в повідомленні.
Після захоплення Херсона РФ підозрюваний став "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" в адміністрації окупантів. Встановлено, що він надав дозвіл на підрив ворогом вежі українських операторів мобільного зв’язку й телерадіомовлення, коли росіяни тікали з правобережжя регіону.
Водночас Шпір закликав генштаб РФ скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України з метою виведення їх з ладу. За таку діяльність пропагандист був нагороджений медаллю "учасника спеціальної воєнної операції" влітку 2023 року.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - зазначають у СБУ.
Так як звинувачений переховується від правосуддя на території Росії й тимчасово окупованій частині України, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 квітня СБУ та Нацполіція встановили особи 26 українців, які на тимчасово окупованій Херсонщині вступили до "головного управління МВС РФ" та беруть участь в репресіях населення, зокрема - викрадали людей та ув’язнювали до катівень ворога. Фігурантам заочно оголошено підозру.
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