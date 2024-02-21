СБУ в 5 регіонах України затримала організаторів схем уникнення мобілізації, серед них - очільник військкомату

Про це повідомляє СБУ.

Затримання відбулися в Полтавській, Львівській областях, на Закарпатті, у Дніпрі та Вінниці.

"У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вартість "послуг" становила до $10 тис.

На Полтавщині СБУ викрила очільника районного військкомату: він вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. Також затриманий обіцяв забронювати їхніх підлеглих від мобілізації за хабар як працівників критичної інфраструктури.

У Вінниці викрили двох посадовців військово-лікарської комісії: вони за гроші надавали клієнтам фіктивні довідки нібито про погане здоров’я. Надалі такий документ використовували для "списання" чоловіків із військового обліку, а також незаконного виїзду за кордон.

У Дніпрі затримано адвоката. Він додавав до списків благодійних фондів дані чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Потім цю інформацію про його клієнтів подавали до системи "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів, які перевозять гуманітарні вантажі.

На Закарпатті СБУ викрила трьох місцевих жителів, які переправляли чоловіків за межі України. Затримані спочатку вивозили ухилянтів до прикордонної річки, потім розповідали про маршрут на воді до країни призначення. У СБУ додають, що "гідрокостюми входили у вартість "послуг".

На Львівщині затримали двох фігурантів, які пропонували чоловікам таємно виїхати за кордон як водії волонтерської організації.

Наразі за викритими фактами тривають розслідування, аби встановити всі обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.