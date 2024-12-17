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СБУ викрила 12 агентів РФ, які "полювали" на F-16 у пʼяти областях

Дар'я Куркіна
17 грудня, 2024 вiвторок
15:30
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки викрила 12-ох російських агентів та їхніх інформаторів, які шпигували за Силами оборони в 5-ти регіонах та "полювали" на винищувачі F-16

Зміст

Про це інформує СБУ.

"За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них – дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що фігуранти діяли окремо один від одного, але замикалися на керівника агентурної групи, який перебував на Дніпропетровщині. Він використовував підроблені документи для прикриття, зокрема "посвідчення волонтера" й "активіста-корупціонера".

Підозрюваний до співпраці залучив спільників із Харківщини, Одещини, Сумщини, Миколаївщини та Запорізької області.

"У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16", - додають у Службі безпеки.

Фото: СБУ

Водночас фігурантам поставили окреме завдання: встановлювати адреси компаній, що залучені до виробництва засобів РЕБ проти дронів РФ.

Аби отримати розвідувальні дані, підозрювані використовували своїх знайомих, серед них українських військових. Якщо російські агенти отримували потрібні відомості - вони потім проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Після цього фігуранти "звітували" керівнику, який  передавав інформацію куратору в РФ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала його організатора і 4-х ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення", - резюмують у матеріалі.

СБУ оголосила підозри затриманим за двома статтями Кримінального кодексу: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану й несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Фігурантам загрожує до 8 років за ґратами до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 16 грудня за доказовою базою СБУ 15-річний термін ув’язнення отримав працівник ТЕС, учасник агентурної мережі російської воєнної розвідки (ГРУ), яка займалася коригуванням ракетних ударів ворога по Дніпру.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Запорізька область
F-16
Харківщина
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