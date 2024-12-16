Працівник ТЕС, який коригував ракетні удари окупантів по Дніпру, отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок у січні 2023 року. Тоді за результатами багатоетапної спецоперації в обласному центрі було затримано 8 російських агентів.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив 15 років позбавлення волі одному із цих фігурантів, який передавав агресору координати місцевих енергогенерувальних підприємств.

За даними слідства, засудженим є 47-річний працівник місцевої ТЕС.

Після повітряних атак окупантів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", фіксував їх наслідки та коригував повторні обстріли.

Крім того, зловмисник шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, що захищають обласний центр.

Отримані розвіддані агент передавав окупантам через резидента – колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).