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СБУ викрила угруповання, що "заробило" понад 40 млн грн на довідках про непридатність до військової служби

Ксенія Золотова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
11:29
Кримінал

Служба безпеки нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке підробляло довідки про непридатність до військової служби. Загалом фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 40 млн грн

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали у Київській та Харківській областях 14 зловмисників, причетних до оборудок. 

Під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. 

Крім того, вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники групи облаштували у себе вдома підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів із військового обліку, зазначають у СБУ.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 12 тис. доларів США з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти "заробили" понад 40 млн грн.

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями КК України:

  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

  • Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксують по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску.
Теги:
Суспільство
СБУ
мобілізація
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