СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ
Співробітники СБУ затримали у Харкові агента російської ФСБ, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався його підірвати. Тепер фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі
Про це інформує Служба безпеки України.
За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який раніше був засуджений за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.
Тоді суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Саме під час випробувального періоду, як зазначили в СБУ, на зловмисника вийшов співробітник ФСБ, завербував його і перевів у "режим очікування".
"Як встановило розслідування, восени цього року окупанти через месенджер "активували" свого агента та доручили йому виготовити СВП. Невдовзі фігурант мав закласти СВП за координатами, які очікував від свого російського куратора", - розповіли в Службі безпеки.
Повідомляється, що під час обшуків в оселі затриманого було вилучено недороблену вибухівку зі складовими до неї, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- За матеріалами СБУ та Нацполіції 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який на замовлення РФ організовував підпали у Волинській та Львівській областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.57Продаж 49.21
- Актуальне
- Важливе