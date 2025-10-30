СБУ запобігла теракту в Харкові: затримано агента російської ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який раніше був засуджений за участь у спробах захоплення Харківської облдержадміністрації у 2014 році.

Тоді суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Саме під час випробувального періоду, як зазначили в СБУ, на зловмисника вийшов співробітник ФСБ, завербував його і перевів у "режим очікування".

"Як встановило розслідування, восени цього року окупанти через месенджер "активували" свого агента та доручили йому виготовити СВП. Невдовзі фігурант мав закласти СВП за координатами, які очікував від свого російського куратора", - розповіли в Службі безпеки.

Повідомляється, що під час обшуків в оселі затриманого було вилучено недороблену вибухівку зі складовими до неї, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.