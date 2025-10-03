СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
Служба безпеки затримала посадовця Міністерства юстиції, який за $20 тис. пропонував чоловікам призовного віку допомогти їх зняти з обліку на підставі фейкових висновків про стан здоровʼя
Про це повідомила СБУ.
"Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я", – йдеться в матеріалі.
Зокрема, фігурант також обіцяв своїм клієнтам, що за потреби зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК. Такі "послуги" він розцінював у $20 тис.
"Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах", – додали в СБУ.
Чиновника затримали на гарячому, коли той одержував частину хабара за свою схему. Йому оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу про незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та про хабар.
Посадовцю Мінʼюсту загрожує до 8 років вʼязниці з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів було затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових.
