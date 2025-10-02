Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів
Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів було затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням РФ готували підрив українських військових
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, російськими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".
"Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП). Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ", - розповіли в Службі безпеки.
Там додали, що після "погодження" одного з об’єктів з ворогом, фігуранти планували закласти там вибухівку.
Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту. Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на ворога.
"Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту). Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу здійснювати комбіновані атаки на Донеччину.
