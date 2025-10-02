Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, російськими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

"Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП). Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ", - розповіли в Службі безпеки.

Там додали, що після "погодження" одного з об’єктів з ворогом, фігуранти планували закласти там вибухівку.

Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту. Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони із доказами роботи на ворога.

"Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту). Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.