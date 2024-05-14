СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали трофейну зброю криміналітету на Харківщині та Донеччині
Служба безпеки України та Нацполіція затримали 5 ділків, які продавали трофейну снайперську зброю та вибухівку представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донеччини та Харківщини
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці зокрема вилучили у "чорних зброярів" російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівку.
На Донеччині: нейтралізували злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.
Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22. А під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучили арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.
Фото: t.me/SBUkr
За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
На Харківщині: на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.
Фото: t.me/SBUkr
"За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини. Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету", - виявили правоохоронці.
Під час обшуку в оселі ділка вилучили:
- 3 кг пластиду;
- понад 100 бойових гранат;
- 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
- ручний кулемет Калашникова;
- снайперську гвинтівку Драгунова;
- 2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;
- реактивний піхотний вогнемет;
- понад 10 тис. набоїв різного калібру.
Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.
- 26 квітня стало відомо, що на Полтавщині, Житомирщині та Одещині викрили торговців трофейним озброєнням, які хотіли продати криміналітету гранатомети та вибухівку, вивезені з колишніх місць боїв.
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