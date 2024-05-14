СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали трофейну зброю криміналітету на Харківщині та Донеччині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зокрема вилучили у "чорних зброярів" російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівку.

На Донеччині: нейтралізували злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22. А під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучили арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

Фото: t.me/SBUkr

За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

На Харківщині: на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

Фото: t.me/SBUkr

"За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини. Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету", - виявили правоохоронці.

Під час обшуку в оселі ділка вилучили:

3 кг пластиду;

понад 100 бойових гранат;

10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;

ручний кулемет Калашникова;

снайперську гвинтівку Драгунова;

2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;

реактивний піхотний вогнемет;

понад 10 тис. набоїв різного калібру.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.