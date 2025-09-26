СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що в поле зору ворога жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

"Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ", - розповіли в Службі безпеки.

Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася "втертися" в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

"У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону", - додали в СБУ.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали фігурантку напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для ФСБ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.