СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
Служба безпеки України на Харківщині затримала російську агентку, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на Ізюмському напрямку
Про це повідомляє СБУ.
СБУ затримала 23-річну місцеву безробітну, яка допомагала рашистам готувати новий наступ на Харківщину. На замовлення ворога жінка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.
За даними СБУ, окупанти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.
Розслідування встановило, що жінка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання — збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.
Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.
Як прикриття агентка використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", що проживають у зоні бойових дій.
Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон зі скриншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні цілі для атак рашистів.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
