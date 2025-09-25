СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину

Про це повідомляє СБУ.

СБУ затримала 23-річну місцеву безробітну, яка допомагала рашистам готувати новий наступ на Харківщину. На замовлення ворога жінка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.

За даними СБУ, окупанти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Розслідування встановило, що жінка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання — збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.

Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.

Як прикриття агентка використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", що проживають у зоні бойових дій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон зі скриншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні цілі для атак рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.