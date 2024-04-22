СБУ затримала росіянина, який коригував ворожі удари по системах ППО на Київщині й Чернігівщині

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"СБУ затримала росіянина-агента ГРУ, якого "розконсервували" для полювання на українську ППО. Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон", - йдеться в повідомленні.

Фігурантові поставила завдання коригувати удари по системам ППО в Україні російська воєнна розвідка, на яку чоловік почав працювати, коли жив у Мурманську - до повномасштабної війни.

Аби виконати завдання, підозрюваний приїхав в Україну до 24 лютого 2022 року як нібито продавцець побутової і паливно-мастильної хімії.

"Тривалий час він перебував у статусі "сплячого агента", щоб облаштуватись на новому місці та "розкрутити" власне бізнес-прикриття. За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка "розконсервувала" свого агента", - розповідають у Службі безпеки.

Зазначено, що росіянин під виглядом комерційних поїздок був у Київській та Чернігівській областях, де прагнув зафіксувати радіолокаційні станції ППО й батареї. Особливу увагу він звертав на українські ЗРК NASAMS і Patriot.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також для відстеження позицій українських військових фігурант використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю, а у своєму авто він встановив приховану відеокамеру.

Медіафайли з розвідувальними даними та геолокації підрозділів ЗСУ росіянин мав передати своєму куратору в РФ для здійснення синхронних повітряних ударів по території України.

Ворожого агента затримали у його квартирі в Києві після поетапного документування. У ході обшуку в нього було вилучено оптику, яка використовувалася для відслідковування позицій ЗСУ.

Також СБУ під час документування підозрюваного встановила особу його куратора, який є кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС РФ.

"Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми", - резюмує Служба безпеки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.