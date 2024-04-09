СБУ затримала соратницю Шарія, яка закликала українців ухилятися від мобілізації

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до даних слідства, фігурантка підтримувала зв’язок з росіянами через своїх батька й брата, які виїхали до РФ ще до початку повномасштбної війни. Зазначено, чоловіки після окупації лівобережжя Херсонщини за власним бажанням приєдналися до місцевої "філії" окупаційного МВС РФ.

"За наявними даними, затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою", - розповідають у СБУ.

Відомо, що підозрювана переховувалась біля Одеси як переселенка з Миколаївщини. Вона була адміністратором Telegram-каналу, де закликала українців ухилятися від мобілізації та дискредитувала призов на військову службу в ЗСУ. Встановлено, що перш ніж опублікувати контент жінка погоджувала його з представником ворожої спецслужби.

"Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через підконтрольний інформресурс", - додають у Службі безпеки.

Водночас затримана популяризувала режим Кремля та російські угруповання, що воюють проти України, а за співпрацю з окупантами вона отримувала "гонорар".

У ході обшуку в підозрюваної було вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала для роботи на РФ.

Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період)", - резюмують у СБУ.

Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.