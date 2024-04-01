Постачав до РФ будматеріали для "зубів дракона": СБУ затримала у Києві колаборанта

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантом виявився власник декількох підприємств у тимчасово окупованому Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з росіянами.

За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті.

"Насамперед йдеться про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як "зуби дракона". Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Для цього він залишив там повний склад свого топменеджменту та налагодив з ними дистанційний режим комунікації. Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську "перереєстрували" підконтрольні місцеві підприємства за російським "законодавством".

Після цього вони почали регулярно поповнювати бюджет Росії у вигляді сплати до нього "податків".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Зловмисник перебуває під вартою.