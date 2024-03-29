Постачали в РФ граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам: СБУ затримала підозрюваних

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії "Єдина Росія". Значну частину нелегального імпорту вони використовували для виробництва пам’ятників загиблим окупантам, які воювали проти України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець з Житомирщини, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до Росії.

Після повномасштабного вторгнення чоловік продовжив торгувати з РФ за схемою "перерваного транзиту". Для цього він нелегально виїхав до Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру. Ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.

"Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон", - повідомили в СБУ.

Наразі всім трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.