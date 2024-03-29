Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Постачали в РФ граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам: СБУ затримала підозрюваних

Постачали в РФ граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам: СБУ затримала підозрюваних

29 березня, 2024 п'ятниця
12:11
Новини

Служба безпеки повідомила про підозри трьом підприємцям з Житомирщини, які постачали до Росії граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії "Єдина Росія". Значну частину нелегального імпорту вони використовували для виробництва пам’ятників загиблим окупантам, які воювали проти України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець з Житомирщини, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до Росії.

Після повномасштабного вторгнення чоловік продовжив торгувати з РФ за схемою "перерваного транзиту". Для цього він нелегально виїхав до Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру. Ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.

"Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон", - повідомили в СБУ.

Наразі всім трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України затримала на Полтавщині двох агентів ФСБ, які планували підірвати ділянку залізничної лінії: їм оголосили про підозру в диверсії. 
Теги:
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
27 березня, 2024 середа
Оборонний комітет ВР схиляється до надання права на демобілізацію через 36 місяців безперервної служби
фантастика
26 березня, 2024 вiвторок
Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас
Обстріл Запоріжжя
28 березня, 2024 четвер
Росія вночі запустила ракети Х-22 та "шахеди": Повітряні сили знищили 26 БПЛА
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 березня
12:12
Оновлено
Атака на Україну 29 березня 2024
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: поранено 6 людей, пошкоджено ТЕС і ГЕС
12:08
OPINION
Юрій Богданов
"Синіми светрами" у "Крокус-Сіті" закривають провал ФСБ
12:04
електроенергія
Україна експортуватиме електроенергію попри атаки РФ: ситуація в енергосистемі станом на 29 березня
11:52
Україна повернула тіла 121 полеглого захисника
11:50
На фото: 50 Cent
Колишня дівчина репера 50 Cent звинуватила його в зґвалтуванні та фізичному насильстві
11:49
польща україна , біженці
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
11:37
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
У Румунії біля українського кордону знайшли фрагменти безпілотника
11:24
На Дніпропетровщині РФ атакувала дроном автівку: загинув чоловік
11:20
На фото: Алессандро Мікеле
Колишній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле очолив Valentino
11:20
діти, війна
З окупованих територій Херсонщини вдалося повернути родини з трьома дітьми
11:13
Зроблено в Україні
"Зроблено в Україні": у Сумах відкрили перший офіс підтримки мікро- та малого бізнесу
11:09
Бундестаг
У бундестазі вважають, що розгортання сухопутних військ країни НАТО в Україні не означає автоматичного вступу в конфлікт інших членів Альянсу, - ЗМІ
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Боєприпаси в Україну почнуть надходити з квітня, і це суттєво змінить динаміку на полі бою, - Згурець
10:57
годинник, зміна часу
Україна 31 березня переходить на літній час: у Мінекономіки нагадали причини
10:55
ракета Х-101
У Молдові не підтвердили інформацію про проліт російської ракети над своєю територією
10:54
На фото: пропалестинська акція у Cтокгольмі з вимогою виключити Ізраїль з Євробачення-2024
Ізраїль закликав своїх громадян не ходити з національною символікою під час Євробачення у Мальме
10:49
Володимир Соловйов
У Вірменії заблокували трансляцію програм російського пропагандиста Соловйова
10:27
Валерій Залужний та Олександр Сирський
Сирський прокоментував звільнення Залужного
10:25
Анонс
Фільм Одеса: змінюючи код
Віднайти код Одеси у її героях: в п'ятничному ефірі Еспресо новий документальний фільм
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:20
Фортифікації, зуби дракона
Військові та цивільні інженери об’єдналися для зведення фортифікацій на Запорізькому напрямку
10:16
Авдіївка
Сирський розповів, скільки українських військових потрапили у полон до РФ під час виходу з Авдіївки
10:14
Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала пособницю окупантів
10:07
Олександр Сирський, Рустем Умєров
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
10:00
OPINION
Сергій Фурса
Чому поляки не вважають себе "боягузами"?
09:58
На фото: Антон Птушкін
"Смертю людини вже нікого на Заході не здивувати": Птушкін презентував документалку про тварин і війну
09:57
Patriot
Улітку Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві
09:43
Олександр Сирський
Атаки дронами по кораблях РФ виявилися такими ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі, - Сирський
09:41
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ворог перекинув резерви з Куп'янського напрямку, щоб просунутися на Лиман, - командир взводу 95-ї ОДШБр Краснов
09:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи зможе Зеленський переграти Трампа, а Росія заблокувала спостережну місію ООН щодо санкцій проти Північної Кореї. Акценти світових ЗМІ 29 березня
09:13
На фото: Ксенія Мішина
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
09:09
Україна і США домовились про відтермінування виплат за державним боргом
08:55
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни запустять залізницю від Маріуполя до Іловайська у квітні-травні та мріють про ще одну вздовж азовського узбережжя, - Андрющенко
08:38
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масована атака РФ: українська ППО знищила 84 повітряні цілі ворога
08:38
окупанти
Росія забирає нерухомість жителів ТОТ Луганщини та Донеччини, які поїхали з окупації, - ОВА
08:30
на фото: українська жінка
Близько 50% українських біженців, які опинилися у Польщі після повномасштабного вторгнення, висловлюють бажання повернутися в Україну, - дослідження
08:03
OPINION
Юрій Бутусов
Війна дронами. Прямі збитки Росії від атак на НПЗ сягнули півтора мільярда доларів
08:01
Бріджит Брінк
"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні
07:49
Оновлено
втрати росіян
ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 27 бронемашин та 56 БПЛА
07:24
санкції проти Росії
Японія продовжила торговельні санкції проти РФ ще на рік
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV