СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чоловіка затримали у Києві в той час, який він уже планував втечу до РФ.

"За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини й працює в інтересах РФ. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України. Для цього у травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що відтоді підприємство фігуранта сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ так звані податки, які складають понад 100 тис. російських рублів щомісяця.

Окрім того, відомо, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Там окупанти ховають свою техніку та боєприпаси, зокрема РСЗВ та самохідні артустановки, якими обстрілюють Бериславський район.

Під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві було вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

Чоловікові загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.