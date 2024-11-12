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СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони

Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
10:11
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Купянська, який пішов на співпрацю РФ та "зливав" місця дислокації українських сил у регіоні

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Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився місцевий безробітний, якого ФСБ помітила через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах.

За даними правоохоронців, чоловік обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників. Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки в Сумській області затримала чоловіка, який намагався зібрати й передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони України з Росією.
Теги:
Новини
СБУ
Війна з Росією
Харківщина
Куп'янськ
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