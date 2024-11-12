СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваним виявився місцевий безробітний, якого ФСБ помітила через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах.

За даними правоохоронців, чоловік обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників. Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.