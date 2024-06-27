Шістьох топменеджерів харківської фірми підозрюють у поставках продукції до РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, фігуранти вели бізнес із компаніями РФ, які співпрацюють з російськими державними установами. Зокрема йдеться про підсанкційні Сбербанк, Тінькофф та Ростелеком.

Правоохоронці зазначають, що лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки та збори.

За матеріалами розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території РФ та Близького Сходу. Для того, щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном, кажуть правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, зокрема у Росії, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.