НАЗК заявило, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції, прем'єр заперечує

Про це пише НАЗК.

Зазначається, що Шмигаль, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

При цьому серед посадовців, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Натомість посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. З огляду на це НАЗК склало протокол і стосовно голови КРАІЛ.

Також НАЗК запросило Шмигаля для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки. Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

Якщо ж суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік.

Позиція прем'єра Шмигаля

Прессекретар прем'єр-міністра Ольга Куришко в коментарі "Українській правді" заявила, що заява НАЗК є маніпуляцією.

"У вересні на Урядовий портал відповідно до закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій", - сказала Куришко.

За її словами, заяви керівника НАЗК, що Шмигаль нібито розголосив інформацію про викривача, прем'єр вважає "черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова".