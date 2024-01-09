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НАЗК вимагає провести розслідування щодо прийняття урядом 131 постанови без антикорупційної експертизи

9 січня, 2024 вiвторок
17:32
Економіка НАЗК

У 2023 році Кабінет міністрів України не надав Національному агентству з питань запобігання корупції 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи. НАЗК вимагає провести службове розслідування

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Також Агентство внесло припис прем’єр-міністру України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", адже протягом минулого року уряд прийняв 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

"Серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як то затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії РФ, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо. Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо", - розповіли у відомстві.

НАЗК вимагає в Кабінету міністрів провести службове внутрішнє розслідування з метою встановлення причин та умов, через які постанови не передали на антикорупційну експертизу, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб уряду та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Водночас у НАЗК нагадали, що їхні приписи є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, яка передбачена статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  • З 8 грудня 2023 року НАЗК має повноваження перевіряти майно держслужбовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду.
Кабмін
НАЗК
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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