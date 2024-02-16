Шпигував для Росії: СБУ оголосила підозру киянину
Служба безпеки повідомила про підозру киянину, який на початку повномасштабного вторгнення збирав розвіддані для окупантів у столиці
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що на початку вторгнення чоловік виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед його цікавили опорні пункти й вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста.
Окупанти сподівалися, що за допомогою цієї інформації вони зможуть ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб вдарити по них ракетами.
Проте після того, як РФ зрозуміла, що швидко захопити Київ їй не вдасться, киянин на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття.
Згодом підозрюваний знову вийшов на дистанційний зв'язок з РФ і отримав нові завдання. Цього разу чоловік мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини. У мережі киянин вихваляв окупантів та закликав до захоплення столиці.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Харкові викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі міста та відстежував місця розміщення української ППО.
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