Передавав росіянам локації систем ППО та коригував ракетні удари: харків'янину оголосили підозру
У Харкові викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі міста та відстежував місця розміщення української ППО
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у вересні 2023 року харківʼянин вийшов на Telegram-канали, які контролюються російськими службами. Через ці групи російські куратори підшукують агентуру, яка готова співпрацювати з ними.
Підозрюваний робив конспіровану фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню.
Крім того, він намагався виконати головне завдання - знайти у Харкові системи ППО для передачі інформації російським спецслужбам.
Фігурант також зливав дислокації українських військовослужбовців, техніки та боєприпасів в обласному центрі.
Під час обшуку у домі підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.
Так, громадянину повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
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