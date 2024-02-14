Передавав росіянам локації систем ППО та коригував ракетні удари: харків'янину оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2023 року харківʼянин вийшов на Telegram-канали, які контролюються російськими службами. Через ці групи російські куратори підшукують агентуру, яка готова співпрацювати з ними.

Підозрюваний робив конспіровану фото- і відеозйомку наслідків російських ракетних ударів по Харкову для подальшого коригування ворожого вогню.

Крім того, він намагався виконати головне завдання - знайти у Харкові системи ППО для передачі інформації російським спецслужбам.

Фігурант також зливав дислокації українських військовослужбовців, техніки та боєприпасів в обласному центрі.

Під час обшуку у домі підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Так, громадянину повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.